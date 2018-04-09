Болельщики выбрали лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу

Полузащитник сборной Мексики Мануэль Негрете во время матча чемпионата мира по футболу 1986 года против команды Болгарии забил лучший гол в истории мундиалей по мнению болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), гол Негрете был выбран болельщиками в ходе онлайн-голосования, которое проходило с 31 марта по 9 апреля на странице чемпионата мира 2018 года в фейсбуке.

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.