Чемпионат мира по футболу посетят более 30 тысяч болельщиков из Франции

Председатель комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Айрат Фаизов заявил, что Россию во время чемпионата мира по футболу посетят более 30 тыс. болельщиков из Франции.

«К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции, с которыми мы встречались. Они (Футбольный союз Франции) огромные цифры называли, более 30 тыс. французов планируют приехать, в том числе и в Казань. Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их коллективов», — цитирует Файзова ТАСС.

Реклама

Функционер отметил, что в Казани пройдет Фестиваль болельщиков.

«Там найдется время для выступления практически всех самых лучших творческих коллективов Казани, приглашенных гостей. В течение месяца с утра до вечера там будут самые разные программы: и хореографические, танцевальные и шоу-программы, и конкурсы, цирковые. Развлечения будут на земле, воде, в воздухе», — добавил Файзов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Казань примет четыре встречи группового этапа, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.