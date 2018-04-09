Форвард Ковальчук договорился о переходе в клуб НХЛ

Российский форвард Илья Ковальчук продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает RT.

По информации «Спорт-Экспресс», между руководством команды и хоккеистом есть принципиальная договоренность. Отмечается, что «Рейнджерс» Ковальчук буде получать $6 млн в год, а соглашение будет рассчитано на два-три года.

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До открытия рынка свободных агентов в НХЛ (1 июля) нападающий не сможет подписать контракт с клубом.

Ковальчук выступал в НХЛ в составе клубов «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз». С 2013 года он выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что Ковальчук покинет СКА после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина.