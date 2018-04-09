Объявлен календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

Александр Овечкин (справа) снова сыграет в плей-офф НХЛ Официальный сайт НХЛ

Стал известен календарь первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что розыгрыш Кубка Стэнли стартует 12 апреля.

В первом раунде в Западной конференции сыграют:

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» (13 апреля, 14, 17, 19, 21, 23, 25);

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«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» (12, 14, 16, 18, 21, 23, 25);
«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24);
«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25).

В первом раунде в Восточной конференции встретятся:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (13, 14, 17, 19, 22, 24, 26):
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (13, 15, 17, 20, 22, 24, 26);
«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (13, 16, 18, 20, 22, 24, 26);
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (12, 14, 15, 19,21, 23, 25).

Серия плей-офф НХЛ продолжается до четырех побед.

Ранее определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.