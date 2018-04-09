Объявлен календарь игр первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
Стал известен календарь первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что розыгрыш Кубка Стэнли стартует 12 апреля.
В первом раунде в Западной конференции сыграют:
«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» (13 апреля, 14, 17, 19, 21, 23, 25);
«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» (12, 14, 16, 18, 21, 23, 25);
«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24);
«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25).
В первом раунде в Восточной конференции встретятся:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (13, 14, 17, 19, 22, 24, 26):
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (13, 15, 17, 20, 22, 24, 26);
«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (13, 16, 18, 20, 22, 24, 26);
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (12, 14, 15, 19,21, 23, 25).
Серия плей-офф НХЛ продолжается до четырех побед.
Ранее определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
The 2018 #StanleyCup Playoffs begin April 11. https://t.co/nIUYoHZjaQ pic.twitter.com/HrAfPJvhO5— NHL (@NHL) 9 апреля 2018 г.