Гончаренко оценил игру Акинфеева и Головина в мартовских матчах

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина в мартовских матчах. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мне кажется, Акинфеева даже не стоит отмечать. Он просто играет на своем уровне, часто нас выручает. Уровень этот — высочайший.

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От Головина же такой игры ждем в каждом матче, мы постоянно говорим с ним об этом», — цитирует Гончаренко пресс-служба команды.

Он также отметил, что после возвращения в команду нападающий Ахмед Муса не всегда успевал вовремя принимать правильные решения.

«Когда у футболиста на протяжении долгого времени нет регулярной игровой практики, он начинает опаздывать с принятием решений. Поэтому первое время Муса не всегда успевал сделать то, что было необходимо. С течением времени он постепенно набрал тонус, у него появились моменты», — добавил главный тренер.

ЦСКА в матче 25-го тура встретится с московским «Динамо». Встреча состоится 9 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 19:30.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию встречи.