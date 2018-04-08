У бельгийского велогонщика остановилось сердце во время гонки

Бельгийский велогонщик Михаэль Голартс перенес остановку серда во время классической гонки «Париж-Рубэ». Об этом сообщает газета «Известия».

По информации NOS, бельгиец потерял сознание во время гонки и его велосипед врезался в канаву.

Врачи незамедлительно оказали спортсмену помощь по восстановлению работы легких и сердца, однако Голартс все еще лежал неподвижно.

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Спортсмен был реанимирован, но по дороге в госпиталь дважды терял сознание.

22-летний спортсмен представлял команду Veranda's Willems-Crelan-Charles.

Ранее скончался американский баскетболист команды «Гранд-Рапидс» Зек Апшоу через несколько дней после остановки сердца во время матча G-лиги.