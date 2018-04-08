Дубль Погребняка не помог «Тосно» одержать победу над «Уралом»

«Урал» вырвал ничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против «Тосно», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Павел Погребняк. У гостей мячи забили Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После ничьей «Тосно» (24 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (30) находится на девятой строчке.

В следующем матче «Тосно» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Урал» примет московский «Спартак».

Футбол. Чемпионат России. 25-й тур

«Тосно» (Тосно) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2

Голы: 1:0 — Погребняк, 6; 1:1 — Ильин, 40; 2:1 — Погребняк, 59; 2:2 — Эль-Кабир, 87