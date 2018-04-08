Отец Нурмагомедова объяснил слова сына о Путине и бизнесмене под следствием

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап объяснил слова сына о находящемся под следствием бизнесмене Заявудине Магомедове, а также о президенте России Владимире Путине.

«Хабиб был за границей, когда в России прошли выборы. Поэтому он поздравил Владимира Владимировича. А еще отметил человека, который вложил в нас больше 200 млн — в российский MMA. Если вы забываете, что вам сделали хорошего, что это за люди?» — цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.

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После боя против американца Эла Яквинты Нурмагомедов поздравил Путина с победой на выборах и выразил надежду, что президент поможет Магомедову.

7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.