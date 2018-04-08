Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ по итогам регулярного чемпионата
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
В сезоне-2017/18 россиянин забросил 49 шайб и повторил рекорд Бобби Халла.
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Вторым по количеству заброшенных шайб стал форвард »«Виннипег Джетс» Патрик Лайне, на счету которого 43 шайбы. Третье месть в списке снайперов занял шведский нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший 43 шайбы.
Овечкин становился обладателем «Морис Ришар Трофи» в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.
Ранее российский форвард в рекордный 13-й раз подряд возглавил список снайперов «Вашингтона».