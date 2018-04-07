Футболист «Краснодара» Шатов получил травму во время матча с «Зенитом»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что полузащитник краснодарцев Олег Шатов во время матча чемпионата России против «Зенита» получил повреждение четырехглавой мышцы бедра. Об этом сообщает ТАСС.

«Не знаю, почему Шатов плакал. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Если она просто забилась, то, думаю, это не очень страшно. Подробнее покажет только углубленное обследование», — заявил Мусаев.

Реклама

Также тренер рассказал о настрое Шатова на следующие игры.

«Не могу знать, какая заряженность у него будет перед другими играми, но тут он сказал, что вышел играть за «Краснодар», а не против «Зенита», — отметил он.

Ранее Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над петербургским «Зенитом» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.