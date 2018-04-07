«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит» в матче РФПЛ

«Зенит» на домашнем поле потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в игре на 22-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Олег Шатов. На 33-й минуте счет сравнял Александр Ерохин. Победный мяч в ворота «Зенита» в конце второго тайма удалось забить Виктору Классону.

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Россия - Премьер-Лига. 25-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) — Краснодар (Краснодар) — 1 : 2

Голы: 0:1 – Шатов – 22, 1:1 – Ерохин – 33, 1:2 – Классон – 88

«Газета. Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».