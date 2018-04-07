Египетский путешественник отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде

Болельщик сборной Египта путешественник Мухаммед Нофаль отправился из Каира в Москву на чемпионат мира по футболу на велосипеде. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Отмечается, что он планирует прибыть в столицу России через 65 дней к началу финальной части турнира для поддержки своей национальной команды.

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«Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу», — сказал Нофаль.

Он отметил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде.

«Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно», — добавил египетский путешественник.

Сборная Египта на групповом этапе мирового первенства встретится с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.