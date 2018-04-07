СМИ: Головин может перейти в «Ньюкасл»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации HITC Sport, в руководстве английского клуба высоко оценивают технические данные Головина и считают, что 21-летний футболист идеально впишется в состав команды.

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Отмечается, что выставленный ЦСКА ценник в размере 10 млн фунтов устраивает «сорок».

«Арсенал» после первого матча с армейцами, в котором Головин забил мяч со штрафного удара, начал пристальнее следить за футболистом.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» восхитились игрой Головина.