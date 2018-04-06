Новой заменой Холлоуэйя в бое с Нурмагомедовым станет Яквинта

Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта станет соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает ТАСС.

Первоначально соперником Нурмагомедов должен был стать американец Тони Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Заменой Фергюсона был объявлен Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

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Американский боец Энтони Петтис стал новым кандидатом на встречу с Нурмагомедовым. Однако, после первого взвешивания американец отказался участвовать в повторной процедуре из-за финансового вопроса поединка.

Ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил беспорядки в одном из центров Нью-Йорка.