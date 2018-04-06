Фанаты «Арсенала» восхитились игрой российского футболиста Головина

Фанаты лондонского «Арсенала» после матча четвертьфинала Лиги Европы с московским ЦСКА высоко оценили игру российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Головин — классный игрок. Мы выходили на него летом. Был бы счастлив видеть его в «Арсенале»», — пишет в своем твиттере один из фанатов.

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Многие поклонники лондонского клуба также обратились к клубу с просьбой подписать россиянина.

«Арсенал, подпишите Головина, спасибо!», — пишет один из пользователей.

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы ЦСКА уступил «Арсеналу» со счетом 1:4. Автором единственного гола в составе армейцев стал Головин.

Ранее тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха рассказал, что приглашение Головина в «Арсенал» не устроило ЦСКА в финансовом плане.