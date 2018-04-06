ЦСКА обыграл СКА в матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина

Московский ЦСКА на выезде обыграл петербургский СКА в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции. Армейцы вышли вперед в серии — 3-2. Об этом сообщает «Советский спорт».

Автором единственной в игре шайбы стал Кирилл Капризов, который оформил гол в ворота соперника на 54-й минуте.

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Хоккей. КХЛ. Финал — Запад. 5-й матч

СКА (Санкт-Петербург) — 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1) — ЦСКА (Москва)

0:1 – Капризов (Нестеров) – 53:54 (5x5)

Ранее казанский «Ак Барс» на выезде одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче серии плей-офф финала Восточной конференции.