В РФС заявили о переносе матча сборных России и Турции со стадиона «Динамо»

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о переносе матча между сборными России и Турции со стадиона «Динамо». Слова специалиста приводит ТАСС.

«Сегодня совместно с руководством »ВТБ Арена парк» мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене», — заявил чиновник.

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Алаев также отметил возможность проведения нескольких матчей на стадионе в скором времени.

«Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта «ВТБ Арена парк», надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что контрольный матч сборных России и Турции может пройти на стадионе ЦСКА.