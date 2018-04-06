УЕФА открыл дело в отношении «Ромы» из-за флага ДНР во время матча с «Шахтером»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать «Рому» из-за появления на трибунах флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко, передает «Советский спорт».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА», — цитирует Павелко официальный сайт федерации.

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Он также надеется, что подобная символика будет официально запрещена FARE (организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе — «Газета.Ru»)

Дело будет рассмотрено комитетом УЕФА 31 мая.