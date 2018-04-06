Исполнительный директор UFC попал в больницу после нападения Макгрегора

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рид Харрис в результате нападения бойца смешанных единоборств (MMA) ирландца Конора Макгрегора на автобус со спортсменами попал в больницу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Нахожусь в больнице с одним из коллег. Возможно, сломана рука из-за нападения Конора и его банды головорезов.

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Меня порезали и осыпали стеклом. Мы думали, что умрем», — цитирует Харриса Bloody Elbow.

Макгрегор и несколько членов его команды, включая спарринг-партнера Артема Лобова, у которого недавно случился конфликт с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, напали на автобус со спортсменами и разгромили его. В результате Лобов был снят с турнира, а двое бойцов получили повреждения. Их поединки отменены.

Ранее сообщалось, что суд над Макгрегором состоится 6 апреля в Нью-Йорке.