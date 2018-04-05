Посол выразил надежду на участие всех стран в ЧМ-2018

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко рассказал о сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) и выразил надежду на то, что все страны-участники чемпионата мира 2018 года приедут на мировое первенство. Слова Яковенко приводит «Р-Спорт».

«Что касается чемпионата мира, то, во-первых, мы рады всем. Мы сотрудничаем с ФИФА, надеемся на приезд всех стран... Если кто-то решит не приезжать, то это их решение, но это будет праздник спорта», — сказал Яковенко.

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При этом он отметил, что многие страны отказались поддерживать идею бойкота чемпионата мира — 2018, которую предложили представители власти Великобритании.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее власти австралийским болельщикам порекомендовали «дважды или трижды» обдумать свое решение о поездке в Россию.