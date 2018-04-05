Эксперт: от фанатов «Арсенала» можно ждать провокаций в Москве

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Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением относительно антироссийских настроений в Лондоне перед матчем 1/4 финала Лиги Европы, в котором местный «Арсенал» примет московский ЦСКА. По его словам, английские болельщики не будут провоцировать россиян в своей стране, но могут устроить беспорядки в Москве.

«В Англии футбол — это религия, это отдельная индустрия, которая очень тщательно следит за тем, чтобы оберегать свои традиции. Англия в футбольном плане непростая страна, и болельщики там определенным образом себя ведут. Но надо сказать, что английских болельщиков надо опасаться за пределами Великобритании. Там очень строгие законы за все эти нарушения.

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В связи с этим, на их территории давно уже более или менее навели порядок. Когда они сюда приедут, от них здесь можно ожидать каких-то провокаций», — цитирует Гершковича НСН.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в 22:05 мск. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.