Телевидение Ирана подвергло цензуре эмблему «Ромы»

Государственное телевидение Ирана подвергло цензуре эмблему итальянской «Ромы» во время трансляции первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», сообщает «Советский спорт».

На логотипе римской команды изображена волчица, которая кормит двух младенцев. Ромул и Рем, являющиеся основателями Италии, пьют из сосков волчицы. По информации BBC, сотрудники иранского телеканала решили замазать эту часть эмблемы во время освещения матча.

Реклама

На данный момент официальные представители «римлян» не комментировали данный инцидент.

Ранее сообщалось, что «Рома» потерпела поражение в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча, которая состоялась в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу «сине-гранатовых». Ответный матч пройдет в Риме и состоится 10 апреля.

Iranian TV censored AS Roma's club logo during its coverage of Champions League https://t.co/1A2CHsCKnF