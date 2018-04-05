Мутко подаст новую жалобу на Международный олимпийский комитет

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что до 18 апреля планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) жалобу, которая послужит обоснованием его апелляции к Международному олимпийскому комитету (МОК). Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Там же юридический регламент процедуры существует. Адвокаты готовят сейчас жалобу — уже такую обосновывающую. Сначала ты подаешь заявление, потом дается срок написать эту жалобу с приложением свидетельских показаний и прочего», — пояснил вице-премьер.

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Мутко добавил, что уже выбраны судьи для арбитража, а заседание будет назначено после рассмотрения обеих жалоб.

Чиновник был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014. Чиновник подал апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд и в настоящее время пытается отменить наказание.

Ранее Мутко выразил надежду, что после матча Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА разговоры будут только о спорте.