Сенников: «Арсенал» не сможет напугать Березуцкого и Игнашевича

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Слова экс-футболиста приводит «Советский спорт».

«Чего жду от игры ЦСКА против «Арсенала» в Лондоне? Это не групповой турнир, а плей-офф. Здесь своя специфика. «Арсенал», разумеется, фаворит. Но у ЦСКА — опытная команда. «Армейцев» «на слабо» не возьмешь.

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Кого там могут напугать англичане? Васю Березуцкого или Сергея Игнашевича? Да никогда», — заявил эксперт.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.