Бойцы UFC Нурмагомедов и Холлоуэй провели дуэль взглядов

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Макс Холлоуэй провели битву взглядов перед поединком за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в весовой категории до 70 кг, сообщает «Советский спорт».

Событие произошло на пресс-конференции, которая была посвящена турниру UFC 223.

Первоначально россиянин должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако 1 апреля представитель США был вынужден отказаться от поединка из-за повреждения связок колена.

Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем состоится 7 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.

Ранее Президент UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между Нурмагомедовым и Холлоуэем будет титульным.

History in Brooklyn!@TeamKhabib vs @BlessedMMA LIVE from Brooklyn on PPV! #UFC223 pic.twitter.com/v5bJNSR0xM