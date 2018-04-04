«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «мерсисайдцев», сообщает ТАСС.

Все три мяча «красные» забили в первом тайме.

Сначала на 12-й минуте встречи отличился египетский полузащитник Мохамед Салах. Англичанин Алекс Окслейд-Чемберлен точным ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество «Ливерпуля», а на 31-й минуте Садио Мане установил разгромный и окончательный счет.

Реклама

Ответная встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» 10 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 3:0

Голы: 1:0 — Салах — 12, 2:0 — Окслейд-Чемберлен — 20, 3:0 — Мане — 31