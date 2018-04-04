Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «ирландским молокососом»

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал поведение ирландца Конора Макгрегора. По его мнению, он уступает в характере американцу Максу Холлоуэю, который станет соперником Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

«Макс Холлоуэй — настоящий гавайский воин, а Конор — молокосос из Европы. Ирландский молокосос. Есть мальчики, а есть мужчины. Макс — среди мужчин, а Конор — с мальчиками», — цитирует менеджера Best of MMA на канале в YouTube.

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Абдель-Азиз также подчеркнул, что Нурмагомедов одержит уверенную победу над Макгрегором, если тот согласится на поединок с россиянином.

«Он любит болтать, следить за своей внешностью. Он не будет драться с таким медведем, как Хабиб, потому что Хабиб его просто убьет. Конор — не настоящий боец, он дерётся только когда знает, что выиграет», — сказал менеджер.

Ранее спарринг-партнер Макгрегора назвал Нурмагомедова «ссыкуном».