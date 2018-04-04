Клубный автобус «Манчестер Сити» атаковали перед матчем с «Ливерпулем»

Болельщики «Ливерпуля» атаковали клубный автобус «Манчестер Сити» перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Фанаты «красных» забросали автобус «горожан» бутылками, банками, а также пиротехническими изделиями в тот момент, когда он подъезжал к стадиону «Энфилд».

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Отмечается, что болельщиков «Ливерпуля» предупредили о возможных санкциях по отношению к клубу. Похожее предупреждение они получили в мае 2016 года, когда английский клуб принимал испанский «Вильярреал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Тогда «красные» одержали победу со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» проходит на «Энфилде». На данный момент счет не открыт.

Ответная игра состоится 10 апреля.