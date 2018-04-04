Тренер ЦСКА: мы сосредоточены на футболе, а не на политике

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» прокомментировал ситуацию с отношениями между странами Великобритании и России. По его словам, футбол и политика не являются взаимосвязанными понятиями.

«Мы должны думать о футболе, и болельщики, которые приедут сюда, будут думать только о поддержке команды. А мы — тренеры и спортсмены — вообще далеки от политики», — цитирует белорусского специалиста ТАСС.

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Также Гончаренко отметил, что Россия способна организованно принять чемпионат мира по футболу 2018 года, не допустив неприятных инцидентов.

«Вы можете приехать к нам в Россию на чемпионат мира и убедиться, какая Россия хорошая страна и какие прекрасные люди живут», — сказал он.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало — в 22:05 мск.