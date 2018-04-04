«Спартак» стал последним участником полуфинала Кубка России

Московский «Спартак» на выезде одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

Счет в матче открыл форвард красно-белых Зе Луиш. Во второй половине встречи еще дважды отличились Квинси Промес и Луис Адриано. Автором единственного гола у самарской команды стал нападающий Александр Соболев, отличившийся на 92-й минуте встречи.

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Таким образом, «Спартак» впервые с 2011 года вышел в полуфинал Кубка России. Соперником московской команды в следующем раунде турнира станет «Тосно».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок России. 1/4 финала

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:3

Голы: 0:1 — Зе Луиш — 20, 0:2 — Промес — 71, 0:3 — Адриано — 77, 1:3 — Соболев — 92