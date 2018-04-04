СК объяснил введение уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга

Заместитель председателя Следственного комитета (СК) Александр Федоров объяснил, по какой причине в России введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.

«Нарушение антидопинговых правил способствует распространению наркомании, так как часть запрещённых для использования в спорте субстанций являются наркотическими средствами или психотропными веществами, а также могут быть признаны их аналогами», — цитирует Федорова ТАСС.

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Закон об уголовной ответственности за склонение атлетов к употреблению запрещенных веществ вступил в силу в ноябре 2016 года.

Федоров подчеркнул, что допинг представляет серьезную угрозу для здоровья спортсменов. По его словам, в период с 1975 по 1980 год более 200 спортсменов скончались после применения запрещенных веществ.

Ранее лен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) рассказал о поправках в данный закон.