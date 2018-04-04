Тренер «Арсенала» Венгер отказался обсуждать вопрос о трансфере Головина

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался обсуждать вопрос о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в стан «канониров». Слова специалиста приводит ТАСС.

«Поймите, я не хочу говорить о переходах игроков из ЦСКА в «Арсенал» за один день нашей встречи. Я не считаю, что это приемлемо», — сказал Венгер на пресс-конференции.

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Он прокомментировал напряженные отношения между Россией и Великобританией в последнее время.

«Никто не понимает, что происходит на самом деле. Это выглядит как сложные дипломатические отношения между двумя странами.

Я просто надеюсь, что это не отразится на болельщиках обоих клубов, которые поедут поддержать свою команду на выезде», — добавил тренер «Арсенала».

Первая встреча 1/4 финала между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Начало игры в 22:05 (мск).

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию.