Обвиненного в краже 44 млн рублей экс-сотрудника РФБ задержали в Черногории

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиненный в хищении 44 млн рублей, задержан в Черногории. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации nezavisne.com, бывший игрок сборной России задержан в Херцег-Нови и доставлен в Высший суд в Подгорице. Решается вопрос о выдаче Домани российским властям.

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Бывший сотрудник РФБ, уголовное дело которого было заведено в декабре 2015 года, обвиняется в присвоении 44 млн денежных средств из организации.

В декабре 2016 года Домани обратился с открытым письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке, где выступал с обвинениями в адрес руководства РФБ в использовании следственных органов как рычага давления.

Ранее Домани был объявлен в розыск в связи с уголовным делом по факту хищения денежных средств федерации.