Власти Австралии призвали болельщиков трижды обдумать поездку на ЧМ в Россию

Правительство Австралии обратилось к болельщикам, планирующим отправиться на чемпионат мира по футболу, из-за обеспокоенности политической ситуацией в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды», — говорится в обращении.

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Австралийские болельщики уже приезжали на крупный турнир в Россию — их сборная принимала участие в Кубке конфедераций — 2017.

«Тут все так же хорошо развито, как в любом европейском городе, люди более открытые, чем вы могли бы себе представить, и хотя языковой барьер — проблема, местные жители оказались очень услужливы» — говорил тогда Аарон Зоанетти, директор фан-клуба австралийской национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Австралия планирует бойкотировать ЧМ-2018, однако эта информация не подтвердилась.