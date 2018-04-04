Йоханнес Бё рассказал о духе Бьорндалена в норвежской сборной

Биатлонист Йоханнес Бё отдал должное Уле-Эйнару Бьерндалену, который объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В последние годы Уле-Эйнар находился немного в нашей тени, однако королем и богом биатлона оставался именно он. Казалось, что до принятия этого решения еще очень много времени, но у всего есть конец, и теперь завершена «Сага об Уле-Эйнаре Бьорндалене», — цитирует Бё NRK.

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Он отметил, что гордится тем, что находился с Бьорндаленом в одной команде.

«Возможно, это лучшее из того, что я могу написать в своем биатлонном резюме. Это было потрясающе для нас — быть рядом с ним.

Когда он расплакался на пресс-конференции, он впервые продемонстрировал свои чувства. Все увидели, что значит биатлон для него. Думаю, что ему было трудно принять это решение.

Дух Уле-Эйнара будет жить в нашей команде еще долгое время. Чтобы заполнить пустоту после его ухода, мы должны быть сплоченной командой», — добавил спортсмен.

Ранее Мартен Фуркад назвал Бьорндалена своим кумиром.