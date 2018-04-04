Гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал отставку Вестерлунда

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов рассказал, что решение расстаться с главным тренером команды Эрккой Вестерлундом было обоюдным. Слова функционера приводит ТАСС.

«Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым. Мы спокойно сели и все вместе обсудили.

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В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи», — сказал гендиректор.

Он от лица команды поблагодарил Вестерлунда за проделанную работу и пожелал ему успехов.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» расторг контракт с тренером Вестерлундом.