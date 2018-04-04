«Тампа» разгромила «Бостон» на домашнем льду в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла на домашнем льду «Бостон Брюинз» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 33 броска в створ и оформил восьмой шат-аут в сезоне.

Реклама

В составе проигравших Никита Кучеров отдал голевую передачу и занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Бостон Брюинз (Бостон) — 4 : 0 (0:0, 3:0, 1:0)

1:0 – Пойнт (Кучеров, Коберн) – 25:01 (5x5)

2:0 – Хедман (Коберн, Кэллахэн) – 30:59 (5x5)

3:0 – Куниц (Кэллахэн, Джирарди) – 34:27 (5x5)

4:0 – Миллер – 42:34 (5x5)