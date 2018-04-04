Карвахаль установил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов в четвертьфинальном матче против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок провел 25 матчей подряд без поражений, побив рекорд Луиша Нани и Патриса Эвра, которые не проигрывали по 24 матча в составе «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Реал» на выезде нанес разгромное поражение «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.