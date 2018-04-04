Тренер «Ювентуса» Аллегри не считает гол Роналду лучшим в истории

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал гол Криштиану Роналду, вызвавший восторг у болельщиков туринского клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Не думаю, что гол Криштиану — лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время», — сказал тренер.

Ранее мадридский «Реал» на выезде нанес разгромное поражение «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.