Вартапетов заявил о возможности Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018

Защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия получил тяжелую травму... РИА Новости

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов оценил состояние Георгия Джикии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Судя по темпам восстановления, Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая или начале июня. Это, конечно, рекордно короткие сроки, но мы не хотели бы, как в советские времена, «приурочивать сдачу объекта к очередной годовщине Октября», — цитирует специалиста Bobsoccer.

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Также Вартапетов заявил о возможных рисках участия на мировом первенстве.

«Надо понимать, что даже если сбудется самый оптимистичный прогноз, есть еще такое понятие, как игровой тонус. У Георгия он будет отсутствовать напрочь. Нужен ли сборной футболист в таком состоянии, и оправдан ли риск? Вопрос очень сложный», — добавил он.

Ранее Джикия вышел на первую тренировку на поле после разрыва крестообразных связок колена.