Вартапетов заявил о возможности Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов оценил состояние Георгия Джикии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Судя по темпам восстановления, Джикия теоретически сможет тренироваться без ограничений в конце мая или начале июня. Это, конечно, рекордно короткие сроки, но мы не хотели бы, как в советские времена, «приурочивать сдачу объекта к очередной годовщине Октября», — цитирует специалиста Bobsoccer.

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Также Вартапетов заявил о возможных рисках участия на мировом первенстве.

«Надо понимать, что даже если сбудется самый оптимистичный прогноз, есть еще такое понятие, как игровой тонус. У Георгия он будет отсутствовать напрочь. Нужен ли сборной футболист в таком состоянии, и оправдан ли риск? Вопрос очень сложный», — добавил он.

Ранее Джикия вышел на первую тренировку на поле после разрыва крестообразных связок колена.