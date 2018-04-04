Роналду назвал аплодисменты фанатов «Ювентуса» незабываемым моментом

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского «Ювентуса» за овации после его фееричного гола в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо! То, что они сделали, просто фантастика», — сказал футболист.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» встретили аплодисментами гол Роналду ножницами.