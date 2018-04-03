«Рубин» подал жалобу в ФИФА на Сонга за досрочное расторжение контракта

Футбольный клуб «Рубин» обратился в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой взыскать компенсацию с камерунского полузащитника Александра Сонга за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке, сообщает ТАСС.

Руководство казанского клуба считает, что расторжение контракта было произведено с нарушением условий договора.

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Ранее сообщалось, что «Рубин» требует дисквалифицировать камерунского полузащитника и взыскать с него €40 млн, а также наложить санкции на клуб, за который он будет выступать.

Сонг выступал за «Рубин» с 2016 по 2017 год и провел за команду 23 матча во всех турнирах. В начале 2018 года 30-летний камерунец разорвал контракт с казанским клубом.