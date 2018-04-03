Футболистов греческого клуба отправили в принудительный отпуск

Владелец греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис оштрафовал футболистов команды и отправил их в принудительный отпуск за неудовлетворительные результаты, сообщает ТАСС.

«Мое терпение и терпение других фанатов лопнуло», — заявил игрокам владелец.

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Отмечается, что сумма штрафа составила €400 тыс., большинство мест в стартовом составе займут игроки молодежной команды.

Клуб одержал три победы в последних восьми матчах чемпионата и занимает третье место с 54 очками. «Олимпиакос» отстает от идущего на первой строчке АЕК на три очка, однако у лидера есть игра в запасе.