Уткин рассказал о будущем увольнении Манчини с поста тренера «Зенита»
Телекомментатор Василий Уткин заявил о будущем увольнении Роберто Манчини с должности главного тренера «Зенита». Об этом сообщает «Советский спорт».
«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», — написал Уткин в своем твиттере.
Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал журналиста Уткина жалким человеком.
Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в Зените на будущий сезон. Что не может меня не огорчать.— Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2018 г.