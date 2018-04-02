Уткин рассказал о будущем увольнении Манчини с поста тренера «Зенита»

Телекомментатор Василий Уткин заявил о будущем увольнении Роберто Манчини с должности главного тренера «Зенита». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», — написал Уткин в своем твиттере.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал журналиста Уткина жалким человеком.