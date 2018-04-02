Мутко прокомментировал поведение Смолова после матча с «Анжи»

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал поведение нападающего футбольного клуба «Краснодар» Федора Смолова после замены в матче с «Анжи». Слова специалиста приводит ТАСС.

«Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился. Федя — большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает, думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам», — заявил функционер.

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Мутко также добавил, что Смолову необходимо уметь держать себя на публике.

«Но держаться все равно нужно, он — лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает», — отметил он.

Ранее Смолов позволил себе использовать нецензурную лексику после свиста в свой адрес со стороны болельщиков во время матча 24-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) с «Анжи».