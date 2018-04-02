Туристическая полиция появится в принимающих чемпионат мира городах

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что было принято решение о создании подразделений туристической полиции в городах, которые примут чемпионат мира 2018 года по футболу.

«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. Согласно решению министра, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции», — цитирует Волк ТАСС.

Реклама

Представитель МВД отметила, что в других городах будут созданы специализированные группы из числа знающих иностранный язык сотрудников полиции.

«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение», — сказала Волк.

Сотрудники туристической полиции будут патрулировать места массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения мирового первенства.

Ранее сообщалось, что правительство России распределило 2,563 млрд рублей между регионами страны на монтаж временных сооружений к чемпионату мира