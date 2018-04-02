Глава UFC рассказал о статусе поединка между Нурмагомедовым и Холлоуэем

Глава UFC Дана Уайт заявил, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 223 будет титульным, сообщает ТАСС.

«Холлоуэй не проигрывал с 2013 года, когда уступил Конору Макгрегору. Этот парень пользуется своими шансами. Если он выиграет этот бой, то будет удерживать два пояса одновременно. Промежуточного, временного титула не будет. Это титульный поединок. Победитель станет чемпионом», — цитирует Уайта ESPN.

Ранее Холлоуэй сравнил предстоящий бой с Нурмагомедовым со схваткой кобры с питоном.