Лучший бомбардир сборной Исландии поделился мнением о бойкоте чемпионата мира

Лучший бомбардир сборной Исландии Эйдур Гудьонсен поделился мнением о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который объявили ряд стран Европы.

«Нам не стоит забывать, что это время, когда нужно объединиться и радоваться лучшему футболу на отличных стадионах. Нужно оставить в стороне все негативные моменты и просто принять участие в турнире. Я не политик, и мне сложно что-то комментировать. Многие, как и я, хотят все же приехать в Россию и считают дни до этого момента.

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Это должен быть радостный опыт для всех! Люди должны приходить на стадионы, думая только о том, как они будут поддерживать команду и хорошо проведут время с семьей и друзьями. Это будет фестиваль, где встретятся и исландцы, и африканские команды, и многие другие. В этом суть не только футбола, но и всего спорта», — цитирует Гудьонсена RT.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила предположение, что власти западных стран ведут активную работу, чтобы не допустить проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.