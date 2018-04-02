Фергюсон извинился за отмену поединка с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (UFC) Тони Фергюсон принес извинения за отмену поединка против Хабиба Нурмагомедова, который должен был состояться 7 апреля в рамках турнира UFC 223. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу описать словами, насколько сильно я раздражен и сердит сейчас. В 30 марта я выполнял свои медийные обязательства перед UFC и, когда я находился в студии, со мной произошел случайный инцидент, в результате которого я повредил связки колена.

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Мой доктор и врач UFC сказали, что я не могу драться, а один из них сказал, что мне нужна операция. Поэтому я должен поговорить со специалистами и решить, как действовать дальше, чтобы как можно скорее защитить свой титул», — написал Фергюсон на своей странице в твиттере.

Он принес извинения.

«Хочу извиниться перед всеми поклонниками, UFC, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, моей семьей», — добавил боец.

Ранее президент UFC Дейна Уайт сообщил о травме Фергюсона и его замене на Макса Холлуэйя.