Гол Орлова в 1000-м матче Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, и Том Уилсон. Единственным отметившимся у «Питтсбурга» стал Патрик Хернквист.

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Голевую передачу в моменте с голом Орлова отдал Евгений Кузнецов. Александр Овечкин, проведший 1000-й матч за «Кэпиталз» очков не набрал. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отличился голевой передачей.

Благодаря победе «столичные» набрали 101 очко и выиграли дивизион Метрополитан.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 — Оши (Карлсон, Бураковски) — 06:25

0:2 — Орлов (Кузнецов) — 33:46

0:3 — Уилсон (Нисканен) — 40:23

1:3 — Хернквист (Хагелин, Малкин) — 56:15